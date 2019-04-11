Видеонаблюдение и
системы безопасности | 73 |

  • Камеры WiFi, Sim 4G, IP, AHD
  • Домофоны Видео и Аудио
  • Интернет WiFi, СКС сети
  • GSM | ОПС сигнализация
  • Поставка
  • Монтаж
  • Сервисное обслуживание
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Опыт работы
более 11 лет
Средний опыт сотрудников
3-4 лет
Выезд специалиста в любое время
бесплатно
Настройка системы
бесплатно

Мы работаем в Ульяновске и области, с частными и юридическими лицами с НДС и без НДС.

Устанавливаем системы безопасности в частных домах, разнообразных торговых, офисных и производственных помещениях. 

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Удалённый контроль через смартфон, ПК

wifi

Wi-Fi-передача сигнала

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Сервисное обслуживание и ремонт ранее установленных систем

Вы можете заказать готовый комплект, либо предоставить приобретенный самостоятельно.

Готовые комплекты видеонаблюдения:

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Комплект видеонаблюдения для загородного дома

Защитит ваш дом и ваших близких​

от 5450 рублей

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damsondiner


Комплект видеонаблюдения для кафе и ресторанов

Повысит качество обслуживания

от 7450 рублей

Подробнее
maxresdefault (1)

Комплект видеонаблюдения для магазинов и салонов

Поможет избежать воровство

от 6500 рублей

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Системы видеонаблюдения "под ключ"

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Комплект на 1 камеру

  • 1 камера HD
  • Видеорегистратор
  • HDD 80Gb
  • Просмотр через интернет
  • Монтаж и настройка
от 7900 рублей
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Комплект на 4 камеры

  • 4 камеры
  • Видеорегистратор
  • HDD 160Gb
  • Просмотр через интернет
  • Монтаж и настройка
от 18400 рублей
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Комплект на 8 камер

  • 8 камер
  • Видеорегистратор
  • HDD 500Gb
  • Просмотр через интернет
  • Монтаж и настройка
от 34900 рублей
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Комплект на 16 камер

  • 16 камер
  • Видеорегистратор
  • HDD 500Gb
  • Просмотр через интернет
  • Монтаж и настройка
от 54900 рублей

Миниатюрное видеонаблюдение

    • Миниатюрная система видеонаблюдения при правильной установке специалистами незаметна. Если не знать где установлены камеры, то обнаружение без специальных средств практически невозможно.

 

    • Миниатюрные камеры в дополнение к обычной системе видеонаблюдения позволяют даже при отключении злоумышлениками основных камер зафиксировать факт правонарушения.

 

  • Благодаря удаленному доступу вы в любой момент времени и из любой точки мира можете контролировать происходящее у вас дома. Будь то няня, домработница или просто пожилые родственники и дети.
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Оборудование от ведущих производителей

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Нашими услугами воспользовались:

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Скидка 500 рублей

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Скидка 1000 рублей

Вам нужно:





Скидка 1500 рублей

Что нужно монтировать?

Камеры, шт.
Турникеты, шт.
Шлагбаум, шт.
Сигнализацию, шт.
Домофоны, шт.
СКУД, шт.
Скидка 1500 рублей

Что вы хотите приобрести?


Турникеты, шт.
Шлагбаум, шт.
Сигнализацию, шт.
Домофоны, шт.
СКУД, шт.
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Сколько камер вы планируете купить?

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Уличные, шт.
Внутренние, шт.
Поворотные, шт.

Какую систему видеонаблюдения вы хотите использовать?



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Наш адрес

г. Ульяновск,
ул. Казанская 1, корпус 2,
2 этаж, офис 101,
ост. «Телецентр»

+7 (8422) 495-495

telesky@inbox.ru