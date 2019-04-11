Видеонаблюдение и
системы безопасности | 73 |
Опыт работы
более 11 лет
Средний опыт сотрудников
3-4 лет
Выезд специалиста в любое время
бесплатно
Настройка системы
бесплатно
Мы работаем в Ульяновске и области, с частными и юридическими лицами с НДС и без НДС.
Устанавливаем системы безопасности в частных домах, разнообразных торговых, офисных и производственных помещениях.
Удалённый контроль через смартфон, ПК
Wi-Fi-передача сигнала
Сервисное обслуживание и ремонт ранее установленных систем
Вы можете заказать готовый комплект, либо предоставить приобретенный самостоятельно.
Готовые комплекты видеонаблюдения:
Комплект видеонаблюдения для загородного дома
Защитит ваш дом и ваших близких
от 5450 рублей
Комплект видеонаблюдения для кафе и ресторанов
Повысит качество обслуживания
от 7450 рублей
Комплект видеонаблюдения для магазинов и салонов
Поможет избежать воровство
от 6500 рублей
Системы видеонаблюдения "под ключ"
Комплект на 1 камеру
- 1 камера HD
- Видеорегистратор
- HDD 80Gb
- Просмотр через интернет
- Монтаж и настройка
от 7900 рублей
Комплект на 4 камеры
- 4 камеры
- Видеорегистратор
- HDD 160Gb
- Просмотр через интернет
- Монтаж и настройка
от 18400 рублей
Комплект на 8 камер
- 8 камер
- Видеорегистратор
- HDD 500Gb
- Просмотр через интернет
- Монтаж и настройка
от 34900 рублей
Комплект на 16 камер
- 16 камер
- Видеорегистратор
- HDD 500Gb
- Просмотр через интернет
- Монтаж и настройка
от 54900 рублей
Миниатюрное видеонаблюдение
- Миниатюрная система видеонаблюдения при правильной установке специалистами незаметна. Если не знать где установлены камеры, то обнаружение без специальных средств практически невозможно.
- Миниатюрные камеры в дополнение к обычной системе видеонаблюдения позволяют даже при отключении злоумышлениками основных камер зафиксировать факт правонарушения.
- Благодаря удаленному доступу вы в любой момент времени и из любой точки мира можете контролировать происходящее у вас дома. Будь то няня, домработница или просто пожилые родственники и дети.
Оборудование от ведущих производителей
Нашими услугами воспользовались:
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Наш адрес
г. Ульяновск,
ул. Казанская 1, корпус 2,
2 этаж, офис 101,
ост. «Телецентр»